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Кылычдароглу сказал о своем выдвижении на предстоящих президентских выборах в Турции


Лидер главной оппозиционной партии Турции, Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу сказал о возможности своего выдвижения на предстоящих в 2019 году президентских выборах в Турции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Во время одной из телепередач он сказал: «Могу выдвинуться в качестве кандидата. Когда придет время, будут проведены исследования, затем будет принято решение. Вопрос будет обсуждаться внутрипартийно».

Наиболее вероятными кандидатами на предстоящих в 2019 году президентских выборах в Турции называют Эрдогана и Мерал Акшен из «Хорошей партии».


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