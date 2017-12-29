Кылычдароглу сказал о своем выдвижении на предстоящих президентских выборах в Турции

Лидер главной оппозиционной партии Турции, Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу сказал о возможности своего выдвижения на предстоящих в 2019 году президентских выборах в Турции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Во время одной из телепередач он сказал: «Могу выдвинуться в качестве кандидата. Когда придет время, будут проведены исследования, затем будет принято решение. Вопрос будет обсуждаться внутрипартийно».

Наиболее вероятными кандидатами на предстоящих в 2019 году президентских выборах в Турции называют Эрдогана и Мерал Акшен из «Хорошей партии».