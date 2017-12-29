В Анкаре задержаны члены ИГИЛ, готовившие теракт к концу года

Правоохранительные органы Анкары продолжают АТО против членов ИГИЛ, по имеющимся разведданным, члены ИГИЛ готовили теракт к концу года. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Одновременно была проведена операция с участием 500 полицейских, которые по разным адресам обнаружили 26 из 46 подозреваемых и задержали их.

Особо отмечается, что большинство из задержанных – граждане иных государств. Ведется работа по задержанию остальных подозреваемых.