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В Анкаре задержаны члены ИГИЛ, готовившие теракт к концу года


Правоохранительные органы Анкары продолжают АТО против членов ИГИЛ, по имеющимся разведданным, члены ИГИЛ готовили теракт к концу года.  Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Одновременно была проведена операция с участием 500 полицейских, которые по разным адресам обнаружили 26 из 46 подозреваемых и задержали их.

Особо отмечается, что большинство из задержанных – граждане иных государств. Ведется работа по задержанию остальных подозреваемых.


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