В Турции по делу об убийстве посла РФ в Турции арестован еще один человек – организатор выставки, на которой было совершено вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Против организатора фотовыставки «Россия глазами турок» Мустафы Тимура Озкана выдвинуто обвинение в «соучастии в запланированном убийстве».

В данный момент по делу об убийстве посла РФ в Турции арестовано 5 человек, трое из которых – полицейсксие.

В Анкаре, где должна была состояться фотовыставка «Россия глазами турок», было совершено вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова.

19-го декабря 22-летний турок Мевлут Мерт Алтынташ стрелял послу Карлову в спину, вследствие полученных ранений посол Андрей Карлов скончался. При покушении убийца кричал «Аллах Акбар», «Мы не забудем Алеппо» и пр. После чего состоялась перестрелка с правоохранителями, в которой Мевлут Мерт Алтынташ был убит.

Турецкая сторона заявила о связях Алтынташа с Фетулла Гюленом.