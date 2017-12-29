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Британский парламент пригрозил санкциями Facebook и Twitter


Британский парламент выделил владельцам Facebook и Twitter три недели для предоставления детальной информации о том, как Россия, используя их соцсети, вмешивалась в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit). Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Guardian.

Если подробная информация не будет предоставлена в парламент, расследующий якобы имевшее место российское "вмешательство" до 18 января 2018 года, соцсети будут подвергнуты санкциям, заявил председатель парламентского комитета по делам культуры, СМИ и спорта Дэмьен Коллинз.

Он назвал "неадекватной" реакцию соцсетей на запрос о получении информации, которые ранее уже предоставили доклады, не удовлетворившие парламентария.

 

 

 




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