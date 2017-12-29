Умерла американская актриса Роуз Мари

Американская актриса Роуз Мари скончалась в возрасте 94 лет в Калифорнии. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в официальном Twitter артистки.

"С разбитым сердцем сообщаем ужасно грустную новость, что наша любимая Роуз Мари ушла из жизни сегодня днем", — написали представители актрисы.

Роуз Мари трижды была номинирована на премию "Эмми". Актриса получила известность благодаря роли в ситкоме "Шоу Дика Ван Дайка", а также снималась в сериалах "Спецназ", "Ремингтон Стил" и "Шоу Дорис Дэй". В 2001 году актриса удостоилась звезды на Голливудской "Аллее славы".