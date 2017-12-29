Президент Португалии перенес экстренную операцию

Президент Португалии Марселу Ребелу Де Соуза был экстренно госпитализирован в Лиссабоне в четверг и перенес хирургическую операцию из-за пупочной грыжи. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщает газета Diario de Noticias со ссылкой на лечащего врача главы государства, операция длилась около полутора часов и завершилась успешно. Соуза, по данным издания, должен покинуть больницу через 48 часов и сможет обратиться к нации с традиционным новогодним поздравлением.



