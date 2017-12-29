Ананд – чемпион мира по быстрым шахматам, Аронян – на 29-м месте

Члены сборной Армении и ряд других гроссмейстеров завершили выступления на чемпионате мира по быстрым шахматам.

Как передает «Арменпресс», чемпионом мира по быстрым шахматам стал Вишванатан Ананд, набравший 10,5 очков.

Лидер армянских шахмат Левон Аронян, набравший 9 очков, оказался на 29-м месте. Грант Мелкумян набрал 8,5 очков, по 8 очков набрали Габриэл Саргсян и Сергей Мовсесян, по 7 очков набрали Тигран Л. Петросян и Завен Андриасян.

29-го декабря состоятся 1-11-е блиц-партии турнира.

В Саудовской Аравии 26-го декабря стартовали чемпионаты мира по быстрым и молниеносным шахматам. Армению представляют Левон Аронян, Габриэл Саргсян, Завен Андриасян, Тигран Л. Петросян, Грант Мелкумян и Сергей Мовсесян.

В соревнованиях среди женщин принимают участие Элина Даниэлян, Лилит Мкртчян, Лилит Галоян и Мария Геворгян.