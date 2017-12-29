Транспорт не подорожает, будут готовы расписания рейсов в областях и схемы маршрутов: министр Мартиросян подводит итоги года

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении продолжит в 2018 году работать над рядом приоритетных программ. В Армении формируется единая маршрутная сеть, в рамках которой в 2018 году будет осуществлен пилотный проект в Армавиркосй области. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян.

-Г-н Мартиросян, какие приоритетные программы запланированы на будущий год, какие уже осуществлены в 2017 году, какие программы остались незавершенными?

-С удовлетворением скажу, что Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении осуществило все 12 мероприятий, намеченных на 2017 год, среди которых 10 программ были приоритетными. В частности, работа велась по вопросу упорядочения технических осмотров, условий установки газовтх баллонов, организации регулярных и нерегулярных перевозок. По всем программам были разработаны и представлены в правительство Армении законодательные проекты.

-Среди крупных программ Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении – осуществление инвестиционного проекта «Транспортный коридор Север-Юг». На каком этапе находится строительство транспортного коридора?

-Работа идет по графику, завершились строительные работы по направлениям Ереван-Аштарак и Ереван-Арташат.

Продолжается работа на участках Аштарак-Талин и ТалинюЛанджик, Ланджик-Гюмри.

- На каком этапе находится строительство моста через реку Дебед у КПП Баграташен-Садахло на армяно-грузинской границе?

-Сейас завершается конкурс на закуп технадзора. Уже назван победитель тендера, с ним подписан договор. Работу планируется начать в январе 2018 года, поо плану, мост будет сдан в эксплуатацию в конце 2019 года.

Полный текст по адресу