Число жертв пожара в Бронксе выросло до 12

Не менее 12 человек, в том числе один ребенок, погибли в результате пожара в квартале Бронкс. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в ходе пресс-конференции.

По словам Блазио, на данный момент пожар полностью потушен. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, количество жертв может возрасти.

"На основании предварительных, но далеко не окончательных данных, я с глубоким сожалением сообщаю о том, что 12 жителей Нью-Йорка, включая годовалого ребенка, погибли. Четыре человека пострадали крайне тяжело и борются за свою жизнь", - заявил мэр де Блазио.

Пожар в доме в районе Бронкс стал самой крупной трагедией подобного рода в Нью-Йорке за долгие годы. Об этом также заявил мэр Нью-Йорка на пресс-конференции, фрагменты которой транслировала телекомпания CNN.

"Это наихудшая трагедия с пожаром, которая происходила в нашем городе. Пожар привел к самым крупным жертвам [в Нью-Йорке] за многие годы", - подчеркнул де Блазио. "Простыми словами эту трагедию не передать", - сказал он, добавив, что такого пожара в Бронксе не происходило, "по крайней мере, последнюю четверть века".

"Благодаря оперативным действиям службы противопожарной охраны 12 человек удалось спасти. Они выживут. Осмотр здания будет продолжаться. Пожарные погасили огонь полностью", - добавил градоначальник.

Как информировала служба противопожарной охраны города, в тушении огня в пятиэтажном жилом здании принимали участие в общей сложности 160 пожарных. По информации газеты New York Post, возгорание произошло около 19:00 по местному времени (03:00 мск) в доме по адресу Проспект-авеню, 2363. Дом расположен неподалеку от зоопарка. Причины пожара на данный момент не установлены.





