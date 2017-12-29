Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 29-го декабря на перевале Варденяц – местами гололед, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на утро 29-го декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых пассажирских автомобилей и автобусов. Для грузовых автомобилей дорога Степанцминда-Ларс закрыта.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.

По сведениям МЧС РФ Северной Осетии, на дороге Степанцминда-Ларс с российской стороны скопилось 389 грузовых автомобилей.