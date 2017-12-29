США восстановили предоставление виз гражданам Турции

Госдепартамент США принял решение полностью восстановить процесс предоставления виз гражданам Турции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт ведомства.

"Государственный департамент уверен, что положение в области безопасности улучшилось в достаточной степени, чтобы обеспечить полное возобновление визовых услуг в Турции", — говорится в заявлении.



"Граждане Турции, желающие посетить США, могут вновь обращаться за получением собеседования на получение визы. Однако ввиду ограниченности числа рассматриваемых заявок срок рассмотрения обращений может затянуться", – говорится в сообщении.

8 октября посольство США в Анкаре объявило о приостановке выдачинеиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Такое решение было принято после ареста американского дипломата Метина Топуза. Турецкий суд арестовал его по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Буквально на следующий день посольство Турции в США объявило о приостановкевыдачи неиммиграционных виз америкацам, зеркально ответив на аналогичный шаг Вашингтона.