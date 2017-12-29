Дорога Степанцминда-Ларс открыта для легковых автомобилей и автобусов: с российской стороны скопилось 389 грузовиков

МЧС Армении сообщает, что по положению на 08:30 29-го декабря на территории Армении осадков не наблюдается. 29-31-го декабря ожидается ясная погода. Ночью 31-го декабря, 1-2-го января – время от времени ожидаются осадки. На некоторых дорогах республики – местами гололед.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 28-31-го декабря, 1-го января осадков не ожидается. На дороге Сотк-Карвачар, на перевале Варденяц – местами гололед.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на утро 29-го декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых пассажирских автомобилей и автобусов. Для грузовых автомобилей дорога Степанцминда-Ларс закрыта.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.

По сведениям МЧС РФ Северной Осетии, на дороге Степанцминда-Ларс с российской стороны скопилось 389 грузовых автомобилей.