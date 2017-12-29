Европейские индексы - 28-12-17

МОСКВА, 29 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.69% и составил 12979.94 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.55% и составил 5339.42 пункта, британский FTSE вырос на 0.03% и составил 7622.88 пункта, российский MICEX снизился на 0.16% и составил 2102.89 пункта, а RTSI вырос на 0.05% и составил 1148.28 пункта.