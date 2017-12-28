Из 7 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 6

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 7 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 27 и 28 декабря, раскрыто 6.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрирован 1 случай обнаружения наркотиков, раскрыто по 7 случаев кражи и мошенничества, 1 случай незаконной вырубки деревьев.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи и 1 случай мошенничества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 16 ДТП: 19 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.