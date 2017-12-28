Не может какая-либо независимая страна давать статус другой независимой стране: вице-спикер НС Армении

Пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов ответил на заявление советника президента Азербайджана Али Гасанова о том, что Баку готов предоставить Нагорному Карабаху более широкую автономию. Как сообщает Арменпресс, Эдуард Шармазанов после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал, что в Азербайджане прекрасно понимают, что такие заявления беспочвенны и абсурдны.

«Что означает заявление, что Азербайджан готов дать Нагорному Карабаху более высокий статус автономии? Как государство может предоставить статус другому независимому государству? Нагорно-Карабахская Республика является независимым государством, и Нагорный Карабах и Азербайджан фактически отделены от Советского Союза на основе одной и той же законодательной базы», - подчеркнул вице-спикер НС.

Шармазанов считает, что это было всего лишь заявление для внутреннего потребления, но оно опоздавшее, необоснованное и ничего не дающее. «Существует формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ, есть три принципа, в которых четко определено право на самоопределение, а также декабрьское заявление ОДКБ, в котором принимается идея полной реализации права на самоопределение, а также в принятой по итогам саммита Восточного партнерства 24 ноября декларации упоминается о совместном применении трех принципов. В этом смысле такие заявления бессмысленны, и не имеют ничего общего с реальностью. Не может какая-либо независимая страна давать статус другой независимой стране», - сказал Эдуард Шармазанов.

Он подчеркнул, что переговоры продолжаются, и Армения определенно не ведет переговоры вокруг этого. «Армения ведет переговоры по двум важным вопросам, о которых президент Армении сказал на выступлении в Женеве на встрече с армянской общиной Швейцарии. Он ясно заявил, что Арцах не может быть частью Азербайджана с каким-либо статусом. Во-вторых, для нас очень важны гарантии безопасности арцахского народа. В этих двух вопросах Армения и Арцах не могут пойти ни на какой компромисс. Если азербайджанцы пытаются представить это как компромисс, мы можем только сказать одно, здравствуйте», - заключил вице-спикер НС.