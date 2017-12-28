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Трамп обвинил Китай в поддержке импорта нефти в Северную Корею


Президент США Дональд Трамп заявил, что он разочарован продолжением торгово-экономического сотрудничества Пекина и Пхеньяна, в частности, тем, что продолжаются поставки нефти в КНДР.

"Очень удручает, что Китай допускает поставки нефти в Северную Корею. Невозможно когда-либо достичь решения проблемы Северной Кореи в дружеском ключе, если это продолжит происходить!" — как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», написал Трамп на своей странице в Twitter.




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