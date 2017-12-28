Республиканская партия Армении положительно оценивает проходящий политический год. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Во-первых, мы провели очень позитивные парламентские выборы, которые получили исключительно положительные оценки международных организаций и международных наблюдательских миссий. Более того, у нас стабильное политическое состояние, которое является одним из важнейших факторов как для экономического роста, так и для развития вообще», - подчеркнул Шармазанов.

Он добавил, что Республика Армения идет по четкому пути демократизации. «Об этом свидетельствует подписание 24 ноября соглашения между Арменией и Европейским союзом, а также предприняты серьезные шаги для обеспечения нашей безопасности, увеличения обороноспособности армии и противостояния внешним вызовам. Мы смогли внести некоторые позитивные сдвиги в вопросе карабахской проблемы и международного признания Геноцида армян», - сказал вице-спикер НС.