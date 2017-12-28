Армении сегодня выступает в качестве надежного партнера на международной арене: глава МИД

В министерстве иностранных дел Армении состоялся прием по случаю Нового года и Рождества. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в приеме приняли участие также президент Армении Серж Саргсян и аккредитованные в Ереване иностранные дипломаты.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян выступил с речью на приеме, отметив:

«Уважаемый господин Президент,

Дамы и господа послы,

Дорогие друзья,

В этом году президент Республики снова удостоил нас своим высоким присутствием, чтобы вместе встретить Новый год. С нами также аккредитованные в Армении послы.

Уверен, что сегодня мысленно с нами также дипломаты Республики Армения, работающие в мире с большой самоотдачей.

Не только в Армении, но и во многих других странах принято праздновать Новый год в кругу друзей. Сегодня собравшиеся здесь друзья, объединившие усилия для дальнейшего укрепления двусторонних и многосторонних дружеских связей Армении.

В прошедшем году рука об руку создали новые страницы в хронике наших внешних отношений. В 2017 году мы отметили первую четверть установления новых дипломатических отношений со многими странами и присоединения к международным организациям.

Это много или мало? Конечно, мало, если учесть тысячелетнюю историю нашего народа. Однако это были двадцать пять уникальных лет благодаря огромным усилиям Армении, налаживающим дружеские отношения со многими континентами, сегодня выступает в качестве надежного партнера на международной арене.

Каждый канун Нового года этих двадцати пяти лет был своеобразным моментом, чтобы зафиксировать то, что было сделано, заглядывая вперед и планируя дальнейшие действия. В 2018 году Армения будет наполнена несколькими важными юбилеями и будет наполнена беспрецедентными событиями и дипломатическими событиями.

Пусть наступающий год станет годом мира, успехов и достижений для Вас, господин Президент, для нашей страны и нашего народа.

Теперь я передаю свое слово уважаемому президенту Республики Армения Сержу Саргсяну».