Будет построено новое многоквартирное многофункциональное здание для молодых специалистов

На заседании 28 декабря правительство Армении решило находящиеся в городе Ереване по соответствующему адресу на проспекте Азатутян здания и строения, закрепленные с правом безвозмездного использования за Научно-технологическим центром органической и фармацевтической химии Национальной академии наук Армении и занимаемый ими, используемый для их использования и обслуживания земельный участок взять обратно и в форме прямой продажи провести их отчуждение общественной организации «Объединение выпускников Ереванского государственного университета» с целью строительства многоквартирного многофункционального здания для молодых специалистов.

Как сообщает Арменпресс, учитывая высокий спрос на доступное жилье и заявки, поданные примерно 1000 молодыми специалистами, президент Республики Армения поручил расширить сферу охвата программы жилищного строительства и предоставить всем заявителям доступное жилье.