Премьер-министр Армении организовал прием для представителей СМИ по случаю Нового года и Рождества

Премьер-министр Армении Карен Карапетян организовал прием для представителей средств массовой информации по случаю Нового года и Рождества.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер поздравил представителей СМИ с наступающими праздниками Нового года и Рождества, пожелал им здоровья, счастья, любви, мира и тепла их семьям.

«Мы все мечтаем видеть нашу страну лучше и сильнее, и в этом плане у вас есть чрезвычайно важная миссия и ответственность. Вы можете указать на вопросы, представляющие интерес для общественности, диагностировать проблемы, фиксировать неточности и, почему нет, предлагать решения. Вы можете поощрять наших граждан делать добрые дела, вдохновлять их, прославлять, формировать образ гражданина, формировать новую культуру в профессиональных дебатах, но вы можете делать наоборот, демотивируя благородных и патриотических людей.

Я хочу привести пример, который мы часто применяем в налоговой сфере, когда мы обсуждаем определенные действия, которые последний намеревается сделать с потенциальным уклонистом от уплаты налогов, который работает в сфере, не связанной с правоохранительными органами. Мы всегда говорим, что ваш герой не является уклонистом от налогов, а законопослушный бизнесмен, работающий на «белом поле», и если ваши правила и действия вызывают у него проблемы, как бы привлекательны ни были ожидания, мы не будет использовать его. Я думаю, что этот подход может быть применен и в вашей повседневной жизни.

Наша сегодняшняя жизнь такова, что прагматизм, рациональное мышление и отдаленность от популизма являются необходимостью и должны стать нормой жизни. Лучшими пропагандистами можете быть вы, если будет такое желание, потому что вы оказываете наибольшее влияние на это поле.

Правительство крайне заинтересовано и желает создать новые правила общения и новый контент в мире средств массовой информации. В этом смысле, если у вас будет такое желание, мы будем очень счастливы.

Когда я высказываю новогодние поздравления, честно говоря, я не скрываю надежду на то, что оно оставит свой след, и когда вы празднуете Новый год с семьей, детьми, внуками, друзьями, поощряйте друг друга, обнимите, обретите тепло, а затем идите в повседневную жизнь, может быть, иногда будете вспоминать это. Поздравляю вас с Новым Годом, будьте добрыми, получите хороший тонус в эти праздники, потому что у нас есть много дел, и, конечно же, я уверен, что у нас будет страна, которой мы все будем гордиться», - сказал Карен Карапетян.

За постоянное внимание и освещение деятельности правительства Республики Армения Карен Карапетян вручил представителям ряда средств массовой информации и государственных органов благодарственными письмами премьер-министра Армении.

