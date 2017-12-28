В черном списке МИД Азербайджана находятся данные около 600 человек.

В списке нежелательных лиц МИД Азербайджана находятся данные около 600 человек. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, об этом заявил глава пресс-службы ведомства Хикмет Гаджиев на пресс-конференции по итогам года в сфере внешней политики.

Он коснулся также посетивших Нагорный Карабах граждан Турции, отметив, что правоохранительные органы Азербайджана продолжают работать над этим вопросом совместно с правоохранительными органами Турции.

Одним из проявлений страха Азербайджана является черный список, который применяет эта страна в качестве средства шантажа. Министерство иностранных дел Азербайджана разработало и поддерживает черный список иностранцев, посещающих Арцах. Туда включены имена политических и общественных деятелей, бизнесменов, журналистов и других деятелей. Этот «дипломатический инструмент» для психологического давления уже исчерпал себя и повредил режиму Алиева больше, чем помог решать политические проблемы во внешнем мире. По-видимому, существование этих черных списков еще раз доказывает неадекватный и антидемократический подход азербайджанских властей.

22 сентября 2017 года 4 гражданина Турции посетили Республику Арцах, и сразу после этого визита их имена появились в «черном списке» Азербайджана. Азербайджан объявил этих лиц в международный розыск.