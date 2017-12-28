Президент Республики Арцах наградил спортсменов, достигших заметных результатов на международной и отечественной аренах в 2017-ом году
18:20, 28 Декабрь, 2017
В резиденции президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 28 декабря прошла торжественная церемония награждения арцахских спортсменов, достигших заметных результатов на международной и отечественной аренах в 2017-ом году. Они были удостоены денежного поощрения.Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян назвал 2017-ый год для республики годом серьезных достижений в сфере спорта, выразившихся в победах и завоевании медалей арцахскими спортсменами на первенствах мира, Европы и Республики Армения.
«Сегодня мы можем констатировать, что наша республика имеет состоявшиеся спортивные школы, которые готовы решать поставленные перед ними задачи. Маленький Арцах на самом деле занял свое достойное место в мировом спорте, и наши победы - яркое тому подтверждение. Здоровая, физически сильная, образованная, целеустремленная и патриотически настроенная молодежь - гордость нашего народа, надежный защитник нашей страны и государства, самый большой потенциал его естественного развития и усиления», - подчеркнул в своем выступлении Бако Саакян.
Президент Арцаха пожелал всем награжденным новых успехов, добавив, что внимание, которое государство уделяет развитию физической культуры и спорта в стране, будет носить постоянный и последовательный характер.