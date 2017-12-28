Президент Республики Арцах наградил спортсменов, достигших заметных результатов на международной и отечественной аренах в 2017-ом году

В резиденции президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 28 декабря прошла торжественная церемония награждения арцахских спортсменов, достигших заметных результатов на международной и отечественной аренах в 2017-ом году. Они были удостоены денежного поощрения.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян назвал 2017-ый год для республики годом серьезных достижений в сфере спорта, выразившихся в победах и завоевании медалей арцахскими спортсменами на первенствах мира, Европы и Республики Армения.», - подчеркнул в своем выступлении Бако Саакян.Президент Арцаха пожелал всем награжденным новых успехов, добавив, что внимание, которое государство уделяет развитию физической культуры и спорта в стране, будет носить постоянный и последовательный характер.