"Игра престолов" шестой год подряд стала самым "пиратским" телесериалом

Телесериал "Игра престолов" шестой год подряд занимает первое место в рейтинге сериалов, наиболее часто скачиваемых с пиратских ресурсов, как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт мониторинга файлообмена Torrent Freak.

"Шестой год подряд сериал стал самым загружаемым телесериалом с помощью BitTorrent", — пишет портал.

Отмечается, что наибольшим количеством людей, одновременно скачивающих финальный эпизод сериала, стали около 400 тысяч человек. Также сайт напоминает, что помимо торрента, многие используют стриминговые сервисы, просмотры на которых отследить сложнее.

На втором месте в рейтинге расположился сериал "Ходячие мертвецы". В десятку самых "пиратских" телешоу также вошли сериалы "Флэш", "Теория большого взрыва", "Побег", "Шерлок" и "Викинги".

Ранее стало известно, что "Игра престолов" вошла в рейтинг самых популярных зарубежных сериалов 2017 года по версии онлайн-кинотеатра "Амедиатека", наряду с сериалами "Молодой папа" и "Большая маленькая ложь".