Евросоюз выделил Грузии грант в размере €48,1 млн

Евросоюз выделил Грузии грант в размере 140 млн. лари (€48,1 млн) "на основании общего признания достигнутого страной в 2017 году прогресса в отношении реформ".

Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг представительство ЕС в Грузии.

"Были оценены и признаны успешными реформы в следующих сферах: развитие торговли и бизнеса, профессиональное образование и трудоустройство, сельское хозяйство, интеграция вынужденно перемещенных лиц, правосудие, публичное администрирование и управление финансов, политика регионального развития", - говорится в сообщении.

Представительство ЕС сообщает, что "прогресс, достигнутый Грузией, был оценен Евросоюзом на основании независимых отчетов с учетом взятых правительством Грузии обязательств".

По данным представительства, средства выделяются Грузии в рамках программ бюджетной помощи Евросоюза. "Бюджетная помощь является инструментом сотрудничества Евросоюза, который подразумевает прямое перечисление средств в государственный бюджет страны-партнера", - отмечается в сообщении.