В Турции задержаны 38 членов ИГ

В турецкой провинции Бурса в рамках спецоперации задержаны 38 членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении полиции провинции.

Среди задержанных также граждане Турции.

«В операции по задержанию членов ИГ участвовало около 200 полицейских. Она проводилась по ранее установленным 11 адресам», - говорится в сообщении полиции Бурсы.

Отметим, что 1 декабря в рамках спецоперации в Стамбуле были задержаны 62 иностранных гражданина-члена ИГ. Напомним, что ранее полиция Стамбула сообщила, что с августа 2016 года по август 2017 года в Стамбуле были проведены 117 операций против членов ИГ, в результате которых были задержаны свыше 1000 человек.

В рамках борьбы с ИГ за указанный период из Турции были депортированы 940 человек.