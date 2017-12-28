Число жертв теракта в Кабуле возросло до 41, пострадали 90 человек

По меньшей мере 41 человек погиб, почти 90 получили ранения в результате теракта, произошедшего в четверг в столице Афганистана, Кабуле. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Pajhwok со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По имеющимся данным, в четверг около 10:30 по местному времени (09:00 мск) террорист-смертник совершил самоподрыв вблизи здания местного информационного агентства в западной части города. Также поступала информация о стрельбе и втором взрыве в том же районе. Отмечается, что среди жертв атаки четыре женщины и двое детей.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).





