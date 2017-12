Машину с тремя фарами попробуют продать за полтора миллиона долларов

Британский аукционный дом Sotheby's выставит на торги уникальный автомобиль Tucker 48, принадлежавший автопромышленнику Престону Такеру и губернатору Арканзаса Уинтропу Рокфеллеру. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Motor Authority.

Узнаваемая по характерным трем передним фарам машина появляется в биографическом фильме «Такер: Человек и его мечта» (Tucker: The Man and His Dream, 1988) режиссера Френсиса Форда Копполы. Главную роль в картине исполнил Джефф Бриджес.

Автомобиль с заводским номером 1029 был собран специально для главы Tucker Corporation и использовался Престоном Такером в течение семи лет, после чего был продан Уинтропу Рокфеллеру.

Представленный лот имеет пробег около 30 тысяч километров, на аризонском аукционе RM Sotheby's его начальная стоимость заявлена как 1,25-1,5 миллиона долларов. Торги пройдут в январе 2018 года.

Престон Томас Такер (1903-1956) — американский автоинженер и промышленник. В 1946 году основал фирму Tucker Corporation. Модель 48 стала единственной в истории фирмы, обанкротившейся в 1951 году.