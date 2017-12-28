В Армении летчики ЮВО эвакуировали раненных в «экстремальных» условиях высокогорья

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцирующейся в Армении, прошли тактико-специальные занятия военных медиков во взаимодействии с летчиками армейской авиации.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, занятия проводились на высокогорном полигоне «Камхуд» с вновь прибывшими военнослужащими медиками под руководством начальника медицинской службы соединения.

В ходе занятий военнослужащие отработали действия на поле боя по эвакуации условно раненых военнослужащих с использованием медицинского оборудования, подручных средств, военной техники и вертолетов армейской авиации. Военные медики выполнили более 30 нормативов по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и раненным. Летчики армейской авиации отработали действия по зависанию над ранеными, экстренной посадке в горной высокогорной местности на незнакомую площадку, эвакуацию раненных с использованием специальных спасательных тросов и лебедок.

В тактико-специальных занятиях принимали участие более 100 военнослужащих и более 30 единиц военной техники, в том числе военно-транспортные вертолеты Ми-8МТ авиабазы Эребуни, дислоцирующейся в г. Ереван.