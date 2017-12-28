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Индия запретит мусульманам разводиться через мессенджеры


Индийское правительство направило в парламент законопроект, который запрещает мусульманам разводиться с женами без оформления соответствующих бумаг. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно традиции, для того, чтобы разойтись с женой, мусульманину необходимо три раза сказать слово «талак», что означает «развод». Расторгнуть брак таким образом можно также через Whats App или Skype.

Индийские мусульманки пожаловались, что такая традиция нарушает их права и оставляет разведенных женщин без средств к существованию. Они подали петицию в верховный суд с просьбой признать нелегитимным развод, если он не оформлен официально.

Если запрет вступит в силу, его нарушение будет караться тремя годами лишения свободы.




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