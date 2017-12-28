Время в Ереване: 11:07:36,   29 Декабрь

СМИ: не менее 20 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными


По меньшей мере 20 палестинцев пострадали в результате применения израильскими военнослужащими слезоточивого газа на Западном берегу реки Иордан. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, инцидент произошел в Наблусе, самом крупном городе на Западном берегу, в ходе акции протеста против решения США по Иерусалиму. Отмечается, что еще двое палестинских юношей получили серьезные ранения в результате столкновений с израильскими гражданами.

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства, и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. Это решение было крайне негативно воспринято во многих странах, в первую очередь арабских и мусульманских, а на палестинских территориях начались столкновения и беспорядки.



 




«Մեկ անգամ Հայաստանում»

մրցույթ
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации