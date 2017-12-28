Режим деятельности правительства Армении в 2018 году будет строже: премьер-министр Армении Карен Карапетян

Режим деятельности правительства Армении в 2018 году будет еще строже. Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня, 28-го декабря , на последнем в 2017 году заседании правительства Армении.

«Повестка дня заседания исчерпана. Сегодня мы установили рекорд: из 71 включенного в повестку вопроса представлены 34, сегодняшнее заседание правительства стало одним из самых длинных», – сказал премьер.

«Всех поздравляю с предстоящими праздниками Нового года и Святого Рождества, желаю хорошего года. Режим работы будет жестче, хорошо отдохните», – сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Правительство Армении на последнем своем заседании в 2017 году побило рекорд по количеству рассмотренных законопроектов и проектов решений. Такое мнение 28 декабря к концу очередного заседания Правительства выразил премьер-министр Карен Карапетян.

В частности, был рассмотрен 71 законопроект и проект решений, из коих 34 – подлежали открытому обсуждению. «Это было одним из самых длительных заседаний Правительства. Отсюда можно сделать два вывода: либо мы устали, либо вообще не устали», - отметил глава Правительства.

Правительство Армении на заседании 28 декабря дало отрицательное заключение по законопроекту «О внесении дополнений в Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях». Заключение представил министр юстиции Давид Арутюнян. По словам министра, законодательство Армении уже располагает необходимым инструментарием для защиты прав и интересов лиц, понесших убытки в результате неправомерных действий, бездействия или халатности должностных лиц. В частности, предусмотрены штрафы в 50-кратном размере и более за разные виды правонарушений, в то время как данным проектом предлагались несоразмерные нанесенному ущербу штрафы. «Исходя из вышеуказанного, Правительство считает, что нет необходимости в принятии данного законопроекта, поскольку предлагаемые в нем штрафы не адекватны», - отметил Арутюнян.

Проектом предлагалось ввести штраф за нанесение ущерба в результате неправомерного администрирования. В частности, должностное лицо должно было понести административное наказание за нанесение гражданам ущерба в результате своих неправомерных действий в виде штрафа: за первое нарушение – 50 тыс. драмов, за второе – 100 тыс. драмов, за третье и более – 300 тыс. драмов.

Правительство Армении на заседании 28 декабря удовлетворило заявку ЗАО «Элбат» об освобождении от таможенной пошлины, взимаемой за импорт технического оборудования и комплектующих, сырья и материалов. Проект решения представил заместитель министра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян.

Компания, в частности, подала заявку на освобождение от НДС на импорт оборудования и сырья общей стоимостью в 147,7 млн. драмов. По словам замминистра, ЗАО «Элбат» в рамках инвестиционной программы стоимостью в 14,5 млрд. драмов намерено создать 78 новых рабочих мест со среднемесячной оплатой труда в размере 198 тыс. драмов. Также компания намерена достичь объема производства в 1,5 млрд. драмов, часть которой будет реализована в Армении, другая часть – на рынках ЕАЭС.

Импортируемое оборудование будет использовано в производстве аккумуляторов и батарей. При этом данное оборудование не может быть импортировано из стран-членов ЕАЭС, поскольку таковое не соответствует техническим требованиям компании.

Правительство Армении на заседании 28 декабря удовлетворило заявку ООО «Гофролайн» об освобождении от таможенной пошлины, взимаемой за импорт технического оборудования и комплектующих, сырья и материалов. Проект решения представил заместитель министра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян.

Компания, в частности, подала заявку на освобождение от НДС на импорт оборудования и сырья общей стоимостью в 1,5 млн. драмов. По его словам, компания в рамках своей инвестиционной программы намерена инвестировать 600 млн. драмов в производство гофрокартона и создать 10 новых рабочих мест. При этом «Гофролайн» планирует довести объем производства до 250 млн. драмов в год. «Применение налоговой льготы в рамках инвестиционной программы в приоритетных отраслях станет серьезным стимулом для реализации новых инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест», - отметил Хачатрян.

Импортируемое оборудование, согласно ООО «Гофролайн», не может быть приобретено из стран-членов ЕАЭС, поскольку продаваемое на его рынках не соответствует применяемым в компании стандартам качества.

Правительство Армении удовлетворило заявку ООО «Дамала-Груп» по продлению на 3 года срока выплат по НДС. Проект соответствующего решения на заседании кабмина 28 декабря представил заместитель министра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян.

Срок продлевается с момента декларирования импорта товаров. ООО «Дамала-Груп» намерено заняться деятельностью в сфере общественного питания. Для этой цели компания намерена инвестировать порядка 602,2 млн. драмов, из коих 23,9 млн. драмов будет направлено на приобретение оборудования, по которому она подала заявку на применение налоговой льготы. Это позволит создать порядка 80 новых рабочих мест со среднемесячной оплатой труда в размере 200 тыс. драмов.

Правительство Армении на заседании 28 декабря утвердило ООО «ДАТА КЮБ» в статусе резидента Свободной экономической зоны «Альянс». Соответствующий проект решения представил заместитель министра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян.

«Это даст возможность создать в первый год 10 новых рабочих мест со среднемесячной оплатой труда в размере 200 тыс. драмов. Уже в пятый год число рабочих мест в центре увеличить до 60. Вместе с тем, объем экспортируемой компанией продукции в первый год составит 7,5 млн. долларов, а на пятый год превысит 25 млн. долларов», - отметил заместитель министра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян.

В частности, компании сроком на 5 лет предоставлено разрешение на использование территории ЗАО «РАО Марс» для реализации инвестиционных проектов в СЭЗ. Компания, по словам замминистра, намерена инвестировать порядка 50 млн. долларов в создание в СЭЗ Центра современной базы данных. При этом компания намерена экспортировать продукцию в США, Великобританию, Кипр, Латвию, Грузию, Израиль, а далее выйти на рынки ЕАЭС.

Законодательные инициативы

Правительство Армении одобрило законодательный пакет «О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс», «О внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях», «О внесении изменений и дополнений в закон «О референдуме» и «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс».

Министр юстиции Армении Давид Арутюнян, преставляя законодательный пакет, сказал, что предлагается ввести в Уголовный кодекс Армении новый состав преступления, а именно, предусмотреть уголовное наказание за принуждение к проведению избирательной кампании или к отказу от участия в избирательной кампании. Кроме того, предлагается предусмотреть отягчающие обстоятельства данного преступления – использование служебной и иной зависимости лица, использование собственного служебного положения, применение насилия или угроза применения насилия, принуждение группой лиц, лишение свободы. Также предлагается запретить при выполнении должностных обязанностей использование в агитационных целях финансовых, информационных, материальных и человеческих ресурсов, территорий, транспортных и коммуникационных средств. «Злоупотребление служебным положением и административным ресурсом в нашем законодательстве уже отмечено, однако, по некоторым пунктам мы делаем новые предложения. Расширяется круг лиц, в отношении которых вводятся ограничения на участие в избирательной кампании. Запрет касается госслужащих, сотрудников государственных и местных органов самоуправления, медучреждений, учебных и дошкольных образовательных заведений, а также судей, прокуроров, сотрудников Полиции, Службы национальной безопасности, следственных органов, пенитенциарных учреждений, Службы принудительного исполнения судебных актов, военнослужащих, членов избирательных комиссий», - сказал миниатр юстиции Армении Давид Арутюнян. При этом запрет должен быть распространен также на сотрудников государственных и общинных учреждений и организаций, имеющих 20%-ое и более участие в уставном капитале данных учреждений.

Он попросил пятидневный срок на окончательные формулировки в указанном законодательном пакете, поскольку КС Армении признал одно из положений антиконституционным. Кроме того, Генеральная прокуратура Армении предложила ужесточить санкции за дачу предвыборных взяток.

В Армении уточняется порядок обращения к президенту Армении с петицией о помиловании, порядок обращения и перечень лиц, имеющих право на обраэение с петицией. Законодательный пакет на заседании правительства Армении 28 декабря представил министр юстиции Давид Арутюнян.

Правительство Армении одобрило законодательную инициативу «Об амнистии», законопроекты «О внесении изменений в Уголовный кодекс» и «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс». В частности, предлагается ввести возможность смягчения наказания на остаток срока пребывания в пенитенциарном учреждении, определяется круг лиц, имеющих право на петицию, уточняются требования по петициям. «Помимо этого, назрела необходимость прояснить обстоятельства, которые глава государства учитывает в ходе обсуждения петиций, а также повысить прозрачность и подотчетность института помилования», - отметил министр юстиции Давид Арутюнян.

Армения начнет работу по привлечению денежных средств граждан, бизнеса или государства в некоммерческий сектор, в том числе, на благотворительность для строительства Технологического университета, сказал в четверг в ходе заседания правительства министр образования и науки Левон Мкртчян.



Правительство на заседании в четверг одобрило концепцию создания в стране Технологического университета Армении.



"Наша страна предпринимает серьезные шаги по сохранению научно-технической среды, в связи с чем в ближайшие 2-3 года в Армении должна сформироваться качественно новая научно-образовательная атмосфера профессионального образования", - сказал Мкртчян.

По его словам, в данной связи планируется создать в стране Технологический университет, который будет соответствовать международным стандартам, при этом будет работать на базе армянских образовательных учреждений, использовать научный потенциал армянских вузов и не финансироваться за счет средств госбюджета.



Как отметил министр, изыскание средств начнется сразу после утверждения концепции.



"Наличие Технологического университета позволит обеспечить коренные изменения в научной сфере и в сфере естественных наук в Армении", - сказал Мкртчян.



Председатель Госкомитета по науке министерства образования и науки Армении Самвел Арутюнян сообщал ранее, что Армения построит свой "Наукоград" (Технологический университет), который может располагаться в Аштараке или Физгородке в Ереване, где для этого есть все необходимые предпосылки. Это предполагает формирование научной структуры, которая в сотрудничестве с техническими вузами, Национальной академией наук и производственными предприятиями будет выпускать высококвалифицированные научные кадры.



Планируется, что старт программы будет дан в 2019-2020 учебном году, что позволит сформировать в том числе и лаборатории с венчурными фондами для развития прогрессивных технологий.



Целью создания университета станет развитие ключевых направлений высоких технологий. Благодаря сотрудничеству Армении с зарубежными вузами и научно-исследовательскими центрами выпускники университета, смогут получить два диплома - со стороны технологического университета и вуза-партнера. Разработчики концепции считают необходимость создания в Армении подобного вуза велением нынешнего технологического периода.

Правительство Армении утвердило Концепцию реформирования и развития национального парка «Севан». Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров 28 декабря. Проект представил министр экологии Арцвик Минасян.

Министр в течение года должен разработать и представить стратегию и список мероприятий по благоустройству национального парка «Севан». «Цель этой концепции – обеспечить соблюдение баланса экономических и экологических интересов при повышении экономической активности и привлечении инвестиций», - отметил Минасян.

Стратегия должна быть разработана на основе трех принципов: ограниченность ресурсов, национальная безопасность, восстановление экологического баланса.

Правительство Армении утвердило порядок предоставления жилья беженцам и вынужденным переселенцам, получившим убежище в Армении.

Проект решения представил министр территориального управления и развития Армении Давид Локян.

В частности, утвержден порядок размещения лиц, признанных беженцами и получивших убежище в Армении, в зданиях, построенных за счет средств Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и находящихся под управлением Департамента по управлению государственным имуществом при Правительстве Республики Армения. «Это даст возможность решить вопрос предоставления беженцам временного жилья», - сказал министр территориального управления и развития Армении Давид Локян.

Правительство Армении утвердило концепцию управления твердыми бытовыми отходами на территории Сюникской области. Проект соответствующего решения представил на заседании правительства Армении 28-го декабря министр территориального управления и развития Армении Давид Локян.

«Положение дел со сбором мусора в Сюникской области относительно удовлетворительное только в городских населенных пунктах, в то время как в сельских общинах услуги по сбору мусора преимущественно не носят систематического характера и оставляют желать лучшего. Уровень утилизации мусора в Сюникской области Армении далек от санитарно-гигиенических норм и нуждается в улучшении за счет внедрения стандартов ЕС по управлению мусорными отходами и эксплуатации мусорного полигона», - сказал министр территориального управления и развития Армении Давид Локян.

По его словам, проблема заключается в том, что общины не вовлечены в предоставление услуг по вывозу мусора. Кроме того, тарифы на услуги по сбору мусора низкие, причиной чему является, то, что услуги как таковой вообще нет в селах, и - как следствие, процент мусоровывоза очень низок.

Правительство Армении на заседании 28-го декабря внесло изменения в свое решение от 4 марта 2004 года «О гарантированной государством бесплатной медицинской помощи и льготном медицинском обслуживании». Проект решения представил министр здравоохранения Армении Левон Алтунян. По его словам, сейчас оплата государством медпомощи и обслуживания осуществляется в рамках договоров, заключенных с медицинскими организациями. «Предлагается ввести механизмы предоставления страховых договоров гражданам, имеющим право пользоваться госзаказом. Предлагается применить в рамках организации и финансирования мониторинга госзаказов базу данных электронной системы здравоохранения»,- сказал он.

Правительство Армении в ходе заседания 28-го декабря одобрило Конвенцию Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье.

Министр юстиции Армении Давид Арутюнян отметил, что Конвенция Совета Европы вступила в силу с 2014 года, ее подписали все страны-члены СЕ, за исключением 2 государств.

«Не хочу подробно на этом останавливаться, поскольку некоторое время назад мы говорили о проекте о предупреждении семейного насилия, защите лиц, подвергшихся семейному насилию. Принципиально положения данного закона взяты из указанной конвенции», – добавил он.

Как сказал министр юстиции Армении Давид Арутюнян, в связи с рядом положений Конвенции Армения предлагает внести оговорки, ряд положений на республику распространяться не будут. «Это обусловлено особенностями правовой системы страны», – сказал он.

В Армении уточняется порядок обращения к президенту Армении с петицией о помиловании, порядок обращения и перечень лиц, имеющих право на обраэение с петицией. Законодательный пакет на заседании правительства Армении 28 декабря представил министр юстиции Давид Арутюнян.

Правительство Армении одобрило законодательную инициативу «Об амнистии», законопроекты «О внесении изменений в Уголовный кодекс» и «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс». В частности, предлагается ввести возможность смягчения наказания на остаток срока пребывания в пенитенциарном учреждении, определяется круг лиц, имеющих право на петицию, уточняются требования по петициям. «Помимо этого, назрела необходимость прояснить обстоятельства, которые глава государства учитывает в ходе обсуждения петиций, а также повысить прозрачность и подотчетность института помилования», - отметил министр юстиции Давид Арутюнян.

Решением правительства Армении, 33 единицы транспортных средств, которые закреплены за ярдом госорганов, будут переведены на баланс аппарата ведомства по управлению государственным имуществом с целью их отчуждения в будущем. Об этом сообщил на заседании правительства начальник ведомства управления государственным имуществом при правительстве РА Арман Саакян.

Начальник ведомства управления государственным имуществом при правительстве РА Арман Саакян отметил, что решение принимается в рамках пересмотра количества служебных автомобилей, предоставляемых должностным лицам за счет средств госбюджета РА и оптимизации расходов.

По его словам, в 2016-2017 годах уже отчуждено 704 единицы транспортных средств..

Под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна сегодня в правительстве состоялось заседание юбилейной комиссии по подготовке и организации мероприятий, посвященных 2800-летию основания Еревана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Заместитель мэра Еревана Арам Сукиасян представил программу мероприятий, запланированных к 2800-летию основания Еревана. Обсужден ряд организационных вопросов.

Глава правительства отметил важность активного сотрудничества между мэрией Еревана и заинтересованными госведомствами с целью надлежащей организации координационных работ и поручил главам ведомств при наличии предложений в сжатые сроки представить их в мэрию Еревана.