В Армении водители ЮВО совершили маневры в разведывательно-ударных (огневых) контурах

Водители и механики-водители из состава ротной тактической группы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к тактико-специальным тренировкам. Занятия на колесной и гусеничной военной технике проводились на полигоне «Алагяз» на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря в сложных климатических условиях.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в ходе тренировки военнослужащие действовали в разведывательно-ударных (огневых) контурах, где по элементам отрабатывали навыки вождения в горной местности на минимально и максимально допустимых скоростях в одиночном порядке и в составе ротной тактической группы.

Основная задача при проведении тактико-специальных тренировок ротной тактической группы соединения в Закавказье заключается в поддержании боеготовности подразделений и слаженных действий военнослужащих при поддержке сил и средств артиллерии, противовоздушной обороны и авиации.

За ходом выполнения маневрирования на военной технике ЮВО с воздуха вели наблюдение беспилотные летательные аппараты, которые в режиме реального времени корректировали маршруты передвижения колонн и выдвижения на огневые позиции отдельных единиц техники.

На тактико-специальные тренировки было привлечено более 100 военнослужащих из числа водителей и механиков-водителей и около 100 единиц военной специальной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8Мт и современные беспилотные летательные комплексы.