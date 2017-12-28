ЦБ в 2018 г. начнет обсуждение единой цифровой валюты с партнерами по ЕАЭС и БРИКС

Банк России в 2018 году начнет обсуждение с партнерами по ЕАЭС и БРИКС возможность создания единой цифровой валюты. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщила журналистам первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"Введение национальной цифровой валюты нам кажется не совсем оправданным с точки зрения макроэкономики, населения. Вопрос, который нам кажется целесообразным обсуждать на площадке с нашими коллегами, - это введение цифровой валюты на территории ЕАЭС или в рамках БРИКС", - отметила Скоробогатова.