ИГ взяла на себя ответственность за теракт у мечети в Кабуле

Террористическая организация "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в столице Афганистана Кабуле, жертвами которого стали 40 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Рейтер со ссылкой заявление боевиков.

Взрыв прогремел в четверг утром на западе Кабула, в результате погибли 40 человек, ранения получили по меньшей мере 30 человек. Целью атаки, по предварительным данным, стало местное информационное агентство и культурный центр.

Как сообщает телеканал 1TVсо ссылкой на заместителя пресс-секретаря МВД Нусрата Рахими, первое взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником. Позднее сработали две магнитные мины, установленные на стенах культурного центра. По словам Рахими, все жертвы стали следствием атаки террориста-смертника.