Посол США в Армении и сотрудники посольства поздравили жителей Армении с Новым годом на армянском языке



Основываясь на нашей 25-летней дружбе, я с нетерпением жду наших достижений в будущем. Как передает «Арменпресс» , с такими словами на армянском языке обратился к жителям Армении посол США в Армении Ричаед Милз в своем новогоднем поздравлении. Сотрудники посольства США также поздравили жителей Армении с Новым годом на армянском языке, представив вкратце свою деятельность за 25 лет.