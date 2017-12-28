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Посол США в Армении и сотрудники посольства поздравили жителей Армении с Новым годом на армянском языке


Основываясь на нашей 25-летней дружбе, я с нетерпением жду наших достижений в будущем. Как передает «Арменпресс», с такими словами на армянском языке обратился к жителям Армении посол США в Армении Ричаед Милз в своем новогоднем поздравлении. Сотрудники  посольства США также поздравили жителей Армении с Новым годом на армянском языке, представив вкратце свою деятельность за 25 лет.




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