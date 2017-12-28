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Заместитель мэра Еревана представил программу мероприятий, запланированных к 2800- летию основания Еревана


Под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна сегодня в правительстве состоялось заседание юбилейной комиссии  по  подготовке и организации мероприятий, посвященных 2800-летию основания Еревана. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Заместитель мэра Еревана Арам Сукиасян представил программу мероприятий, запланированных к  2800-летию основания Еревана. Обсужден ряд организационных вопросов.

Глава правительства отметил важность активного сотрудничества между мэрией Еревана и заинтересованными госведомствами  с целью надлежащей организации координационных работ и поручил главам ведомств при наличии предложений в сжатые сроки представить их в мэрию Еревана.


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