Apple повысила выплаты топ-менеджерам

Apple существенно увеличила объемы вознаграждения топ-менеджеров, включая CEO Тима Кука, в 2017 фингоду, поскольку годовые выручка и прибыль превысили прогнозы, следует из документов, представленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Общий объем выплат Куку увеличился на 47%, до $12,825 млн. В эту сумму входит годовой оклад в размере $3,058 млн, который почти не изменился с 2016 фингода, денежная часть премии в размере $9,327 млн и прочие компенсации ($440,4 тыс.).Вместе с тем Кук по-прежнему получает существенно меньше остальных исполнительных руководителей Apple, поскольку ему не положены бонусы в виде акций.

Прирост вознаграждения других топ-менеджеров Apple был существенно меньше - 5,5-6%.

Финдиректору Луке Маэстри Apple выплатила в прошлом фингоду $24,1 млн, старшим вице-президентам Анджеле Арендтс (розничные продажи), Джони Сруджи (аппаратные технологии), Дэну Риккио (разработка аппаратного обеспечения), Брюсу Сьюэллу (генеральный юрисконсульт) - около $24,2 млн. В том числе каждый из этих пяти получил $20 млн акциями.