Армянскому солдату на передовой

Когда наступит в ночи заветный час, за твоей спиной, вдали, снопами миллионов искорок вспыхнут праздничные огни. Там, в гуще мира, на самом краю которого ты будешь стоять на своем посту, торжественно отчеканит бой часов, небо озарится фейерверками, зазвенят бокалы и затянутся шумные застолья с пожеланиями, песнями и безудержным смехом.

Там будет праздник, праздник твоего детства и юности.



И ты, окутанный кромешной тьмой, будешь мысленно улавливать в ночной тиши отголоски празднества в отчем доме. Будешь жадно искать в разверзшейся перед тобой мгле очертания маминого лица, ее улыбку, ее ласковые руки. Будешь пытаться уйти от одиночества и согреть душу в промозглой зимней ночи. И даже, может быть, в этом ностальгическом наплыве твое сердце, подобно короткому леденящему дуновению, на секунду овеет сомнение: а не забыли ли меня в хлопотах, суете и суматохе праздника?..



Так знай же, что своей отлучкой ты стократно подчеркнул присутствие в отчем доме, в умах и душах родных и близких тебе людей. Знай, что твоя мама, как и ты, забудет реальность и мысленно будет искать тебя, будет лишь с тобой одним в эту праздничную ночь, будет согревать дыханьем твои замерзшие руки.

И когда уляжется веселье, за твоей спиной, вдали потухнут снопы праздничных огоньков, она склонит уставшую голову на подушку с шепотом молитвы за тебя… Ибо ты есть ее Сын! Ты есть ее Родина! Ты есть ее Мир!



С Новым Годом, Солдат, и со светлым праздником Рождества!



Храни тебя Господь!

Богдан Атанесян