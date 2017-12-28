Утверждена концепция управления твердыми бытовыми отходами в Сюникской области

Правительство Армении утвердило концепцию управления твердыми бытовыми отходами на территории Сюникской области. Как передает «Арменпресс», проект соответствующего решения представил на заседании правительства Армении 28-го декабря министр территориального управления и развития Армении Давид Локян.

«Положение дел со сбором мусора в Сюникской области относительно удовлетворительное только в городских населенных пунктах, в то время как в сельских общинах услуги по сбору мусора преимущественно не носят систематического характера и оставляют желать лучшего. Уровень утилизации мусора в Сюникской области Армении далек от санитарно-гигиенических норм и нуждается в улучшении за счет внедрения стандартов ЕС по управлению мусорными отходами и эксплуатации мусорного полигона», - сказал министр территориального управления и развития Армении Давид Локян.

По его словам, проблема заключается в том, что общины не вовлечены в предоставление услуг по вывозу мусора. Кроме того, тарифы на услуги по сбору мусора низкие, причиной чему является, то, что услуги как таковой вообще нет в селах, и - как следствие, процент мусоровывоза очень низок.