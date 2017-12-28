Правительство Армении утвердило порядок предоставления жилья беженцам и вынужденным переселенцам
14:41, 28 Декабрь, 2017
Правительство Армении утвердило порядок предоставления жилья беженцам и вынужденным переселенцам, получившим убежище в Армении.
Как передает «Арменпресс», проект решения представил министр территориального управления и развития Армении Давид Локян.В частности, утвержден порядок размещения лиц, признанных беженцами и получивших убежище в Армении, в зданиях, построенных за счет средств Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и находящихся под управлением Департамента по управлению государственным имуществом при Правительстве Республики Армения. «Это даст возможность решить вопрос предоставления беженцам временного жилья», - сказал министр территориального управления и развития Армении Давид Локян.