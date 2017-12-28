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Строительство самой высокой в мире башни Lego показали на видео


В Тель-Авиве построили самую высокую в мире башню из детского конструктора Lego, для которой понадобилось более 500 000 деталей. Видео опубликовано на YouTube. Высота конструкции составила около 36 метров, что сопоставимо с 12-этажным домом. Создатели башни побили предыдущий рекорд в 35,47 метра, который был установлен в прошлом году в Германии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Организатором проекта стал муниципалитет Тель-Авива, который посвятил его Омеру Саягу, большому поклоннику Lego, умершему от рака в возрасте восьми лет. В строительстве башни участвовали тысячи местных жителей.




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