Время в Ереване: 11:07:36,   28 Декабрь

Киев начал переговоры по второму этапу обмена пленными в Донбассе


Украинская сторона начала очередные переговоры по освобождению остающихся в плену на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей украинцев. Об этом рассказала представитель президента в украинском парламенте Ирина Луценко. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал "112.Украина".

"Ведутся переговоры, не могу сказать, что это будут 93 человека, по крайней мере, 23-25 человек уже подтверждены сепаратистами, они готовы для обмена", - сказала Луценко в аэропорту "Борисполь", куда в ночь на четверг прибыли освобожденные в Донбассе украинцы.

Как ранее сообщалось, в результате состоявшегося в среду обмена удерживаемыми лицами в Донбассе были освобождены 73 украинца, находившиеся на неподконтрольных Киеву территориях, при этом представителям самопровозглашенных республик Донбасса были переданы 233 человека.

 

 




«Մեկ անգամ Հայաստանում»

մրցույթ
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации