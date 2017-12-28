Киев начал переговоры по второму этапу обмена пленными в Донбассе

Украинская сторона начала очередные переговоры по освобождению остающихся в плену на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей украинцев. Об этом рассказала представитель президента в украинском парламенте Ирина Луценко. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал "112.Украина".

"Ведутся переговоры, не могу сказать, что это будут 93 человека, по крайней мере, 23-25 человек уже подтверждены сепаратистами, они готовы для обмена", - сказала Луценко в аэропорту "Борисполь", куда в ночь на четверг прибыли освобожденные в Донбассе украинцы.

Как ранее сообщалось, в результате состоявшегося в среду обмена удерживаемыми лицами в Донбассе были освобождены 73 украинца, находившиеся на неподконтрольных Киеву территориях, при этом представителям самопровозглашенных республик Донбасса были переданы 233 человека.