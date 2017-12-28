В СЭЗ «Альянс» будет создан современный центр базы данных

Правительство Армении на заседании 28 декабря утвердило ООО «ДАТА КЮБ» в статусе резидента Свободной экономической зоны «Альянс». Как передает «Арменпресс», соответствующий проект решения представил заместитель министра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян.

«Это даст возможность создать в первый год 10 новых рабочих мест со среднемесячной оплатой труда в размере 200 тыс. драмов. Уже в пятый год число рабочих мест в центре увеличить до 60. Вместе с тем, объем экспортируемой компанией продукции в первый год составит 7,5 млн. долларов, а на пятый год превысит 25 млн. долларов», - отметил заместитель министра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян.

В частности, компании сроком на 5 лет предоставлено разрешение на использование территории ЗАО «РАО Марс» для реализации инвестиционных проектов в СЭЗ. Компания, по словам замминистра, намерена инвестировать порядка 50 млн. долларов в создание в СЭЗ Центра современной базы данных. При этом компания намерена экспортировать продукцию в США, Великобританию, Кипр, Латвию, Грузию, Израиль, а далее выйти на рынки ЕАЭС.