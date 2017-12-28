В Армении уточняется порядок обращения к президенту Армении с петицией о помиловании, порядок обращения и перечень лиц, имеющих право на обращение с петицией. Как передает «Арменпресс», законодательный пакет на заседании правительства Армении 28 декабря представил министр юстиции Давид Арутюнян.

Правительство Армении одобрило законодательную инициативу «Об амнистии», законопроекты «О внесении изменений в Уголовный кодекс» и «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс». В частности, предлагается ввести возможность смягчения наказания на остаток срока пребывания в пенитенциарном учреждении, определяется круг лиц, имеющих право на петицию, уточняются требования по петициям. «Помимо этого, назрела необходимость прояснить обстоятельства, которые глава государства учитывает в ходе обсуждения петиций, а также повысить прозрачность и подотчетность института помилования», - отметил министр юстиции Давид Арутюнян.