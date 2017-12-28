Была оценена наша работа в течение года: Ованес Бачков

Член сборной Армении по боксу, чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира Ованес Бачков считает, что оказаться в десятке лучших спортсменов Армении – большая честь.

«Оказаться в десятке лучших спортсменов Армении – большая честь для меня и моего кузена Григора Мхитаряна, мы рады и воодушевлены, что была оценена наша работа в течение года»,- сказал он в беседе с журналистами.

Как передает «Арменпресс», завершился конкурс "10 лучших спортсменов Армении 2017 года", который впервые прошел в новом формате – при участии общественности.

Аккредитованные в министерстве журналисты выбрали 10 лучших спортсменов из представленного министерством спорта и по делам молодежи Армении списка из 25 спортсменов. Проходило также SMS-голосование.

Топ-10 спортсменов 2017 года:

Генрих Мхитарян, 9897.62

Артур Алексанян, 7686.50

Левон Аронян, 6148,59

Григор Мхитарян, 4568.93

Максим Манукян 4377.62

Ованес Бачков, 3953.65

Симон Мартиросян, 3683.72

Эдгар Степанян, 2503.92

Артур Товмасян, 2485.95

Тигран Киракосян, 2196.90

Церемония награждения 10 лучших спортсменов Армении 2017 года состоялась 27 декабря.