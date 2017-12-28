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На территории Армении 1-2-го января ожидаются осадки


На территории Армении 28-го –днем, 29-го, 30-го, 31-го – днем, осадков не ожидается.

В ночь на 31-е декабря, а также 1-2 января по всей Армении ожидаются осадки. В некоторых областях – в виде дождя со снегом, в Ереване – дождя.  Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. 

При этом с 28-е по 30-е декабря температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов. Температура воздуха в Ереване в последние дни года будет прогреваться до 10-14 градусов тепла, ночью – до 3-5 градусов. 


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