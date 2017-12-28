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Председателем Союза журналистов Армении избрана Сатик Сейранян


Новым председателем Союза журналистов Армении избрана Сатик Сейранян. Как передает «Арменпресс», выборы состоялось 28-го декабря   на 12-м съезде организации. «За» кандидатуру Сатик Сейранян проголосовали 57 человек, «против» - один.

Сатик Сейранян является главным редактором газеты «168 Жам», автором и ведущей программы «Р-Эволюция» на телеканале «Армения».

Ранее в поддержку ее кандидатуры с заявлением выступили 41 руководителей и представителей СМИ.

На выборах самовыдвинулся также член Союза журналистов Армении Арутюн Цатрян.

До Сатик Сейранян председателем Союза журналистов Армении была Астхик Геворгян.


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