Глава СДПГ Шульц возглавил антирейтинг немецких политиков в 2017 году

Большая часть немцев считает главу Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца главным политическим неудачником 2017 года, следует из данных опроса института изучения общественного мнения Kantar Emnid, проведенного для изданий медиагруппы Funke.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, pо данным опроса, 67% немцев скорее считают Шульца неудачником в этом году, 23% назвали его скорее победителем, 10% воздержались. Даже в лагере СДПГ оценка Шульца скорее негативна: 47% видят в Шульце проигравшего, 25% победителя. На второй строчке антирейтига оказался баварский союзник Ангелы Меркель, лидер ХСС Хорст Зеехофер: 61% немцев считают его проигравшим, 25% победителем.

Сама канцлер Германии и лидер ХДС Ангела Меркель попала на третью строку рейтинга политических неудачников года. Такое мнение о Меркель высказали 53% опрошенных, 41% считают, что она все же обгоняет своих противников. При этом среди избирателей ХДС/ХСС рейтинг Меркель значительно улучшился (33% негативных оценок по сравнению с 62% позитивных). Ее соратника Зеехофера избиратели оценивают скорее негативно, чем положительно (59% негативных оценок против 28% положительных).

Таким образом, лидеры всех трех партий, которые претендуют на создание правящей коалиции в Германии, попали на верхние строчки антирейтинга.

Самым большим одобрением среди немецких политиков пользуется президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер: 65% немцев считают его победителем и лишь 19% проигравшим.

В опросе Kantar Emnid, который проводился с 18 по 21 декабря, участвовали 1005 немецких граждан.