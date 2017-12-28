Предотвращена попытка въезда в Армению личности, подозреваемой в связях с террористической организацией: «Аравот»

Служба национальной безопасности Армении пресекла попытку въезда в Армению очередной личности, подозреваемой в связях с террористической организацией. Как передает «Арменпресс», на запрос Aravot.am в пресс-центре СНБ сообщили, что несколько дней назад была пресечена попытка въезда в страну гражданина иностранного государства, подозреваемого в связях с ИГ. Гражданин прибыл рейсом из Турции, и был отправлен обратно.

В связи с тем, что в СНБ спецоперация продолжается, детали не сообщаются.

Всего же с начала года пресечен въезд в Армению 960 иностранцев, подозреваемых в связи с террористами, 95 иностранцев взяты под пограничный контроль.