33 служебных автомобиля ряда ведомств будут отчуждены

Решением правительства Армении, 33 единицы транспортных средств, которые закреплены за рядом госорганов, будут переведены на баланс аппарата ведомства по управлению государственным имуществом с целью их отчуждения в будущем. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил на заседании правительства начальник ведомства управления государственным имуществом при правительстве РА Арман Саакян.

Начальник ведомства управления государственным имуществом при правительстве РА Арман Саакян отметил, что решение принимается в рамках пересмотра количества служебных автомобилей, предоставляемых должностным лицам за счет средств госбюджета РА и оптимизации расходов.

По его словам, в 2016-2017 годах уже отчуждено 704 единицы транспортных средств.